Работая один.трактор может вспахать поле 420а за 3 дня,а вместе с другим трактором-за 2 дня. За сколько дней может вспахать поле один второй трактор?
Математика
Работая один.трактор может вспахать поле 420а за 3 дня,а вместе с другим трактором-за 2 дня. За сколько дней может вспахать поле один второй трактор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 420:3=140 а - вспахивает первый трактор за день 2) 420:2=210 а -вспахивает два трактора за день 3) 210-140=70 а - вспахивает второй трактор за день 4) 420:70=6 дней - нужно второму траткору чтобы вспахать поле ответ: 6 дней
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