Работая один.трактор может вспахать поле 420а за 3 дня,а вместе с другим трактором-за 2 дня. За сколько дней может вспахать поле один второй трактор?

Гость: Гость:

1) 420:3=140 а - вспахивает первый трактор за день 2) 420:2=210 а -вспахивает два трактора за день 3) 210-140=70 а - вспахивает второй трактор за день 4) 420:70=6 дней - нужно второму траткору чтобы вспахать поле ответ: 6 дней