2*3(20степень)-5*3(19степень)/9(9степень)

Гость: Гость:

2*3^20-5*3^19\9^9=2*3^20-3^19\(3^2)^9= =2*3^20-5*3^19\3^18=2*3^20-5*3=2*3^20-15 если в условии опечатка, то напишите, исправим решение и ответ..