2*3(20степень)-5*3(19степень)/9(9степень)

Алгебра
2*3(20степень)-5*3(19степень)/9(9степень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3^20-5*3^19\9^9=2*3^20-3^19\(3^2)^9= =2*3^20-5*3^19\3^18=2*3^20-5*3=2*3^20-15   если в условии опечатка, то напишите, исправим решение и ответ..  
Гость:
(2*3²⁰ - 5*3¹⁹)/9⁹ = 3¹⁹(2 * 3 - 5)/9⁹= 3¹⁹(6 - 5)/(3²)⁹= 3¹⁹/3¹⁸ = 3  
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