упростить выражение sin в кв.t+2cosв кв. t-1

Математика
упростить выражение sin в кв.t+2cosв кв. t-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin^2 (t)+2cos^2 (t) -1=sin^2 (t)+cos^2 (t) -1+cos^2 (t)=cos^2 (t)   (sin^2 (t)+cos^2 (t) =1 - основное тригонометрическое тождество)
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