Смесь этана и метана имеет плотность по гелию =5. Определить массовые и объёмные доли компонентов в смеси.

Химия

Смесь этана и метана имеет плотность по гелию =5. Определить массовые и объёмные доли компонентов в смеси.

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