Смесь этана и метана имеет плотность по гелию =5. Определить массовые и объёмные доли компонентов в смеси.
Химия
Смесь этана и метана имеет плотность по гелию =5. Определить массовые и объёмные доли компонентов в смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смесь(С2Н6;СН4) D(He)=5 М(смеси)=4D=4*5=20г/моль M(смеси)= М(С2Н6)*φ+М(СН4)*(1-φ) 30φ+16-16φ=20 14φ=4 φ=0,286 28,6% - объёмная доля этана объёмная доля метана=100-28,6=71,4% пусть объём смеси =100дм3 n(смеси)=100/22,4=4,46моль m(смеси)=4,46*20=89,2г w(C2H6)=((28.6/22.4)*30)/89.2*100%=42.9% w(CH4)=100-42.9=57.1%
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