найти сторону треугольника, лежащую против его угла в 45°, если против второго угла этого треугольника градусной меры 60° расположена сторона длиной 3 см

Геометрия
найти сторону треугольника, лежащую против его угла в 45°, если против второго угла этого треугольника градусной меры 60° расположена сторона длиной 3 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) по теореме синусов а/sinA = b/sin B = c/sin C => 3/sin 60 = b/sin 45 отсюда b = 2 корня из 6 если помнить что sin60=корень из трех деленое на 2 и sin45= корень из двух деленое на 2 
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