Вычислите объем гидроген сульфида, который образуется из водорода объемом 44,8 л.(н.у.) и достаточного количества серы

Химия

Вычислите объем гидроген сульфида, который образуется из водорода объемом 44,8 л.(н.у.) и достаточного количества серы

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