Вычислите объем гидроген сульфида, который образуется из водорода объемом 44,8 л.(н.у.) и достаточного количества серы
Химия
Вычислите объем гидроген сульфида, который образуется из водорода объемом 44,8 л.(н.у.) и достаточного количества серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2+S=H2S n(H2)=V/Vm=44,8/22,4=2 моль 1/2=1/x; x=2 моль - n(H2S); V(H2S)=22,4*2=44,8 л
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