Вычитание множеств Задача-100 человек,из них 28 занимаются английским,30-немецким,42-французским.Английским и немецким занимаются-8 человек,английским и французским-10 человек,немецким и французским-5 человек,все 3 языка изучаю...

Гость: Гость:

Только английский язык изучают: 28 - 3 - 5 - 7 = 13 человек Только немецкий язык изучают: 30 - 3 - 2 - 5 = 20 человек Только французский язык изучают: 42 - 3 - 2 - 7 = 30 человека 13 + 20 + 30 = 63 студентов изучают только один язык Не изучают ни одного языка: 100 - (13 + 20 + 30 + 5 + 3 + 7 + 2) = 100 - 80 = 20 человек. Нарисуешь диаграммы Эйлера-Венна решение будет понятнее почему-то не могу прикрепить файл с этой диаграммой