На 7-минутное выступление артист тратит полбанки зажигательной смеси. Сколько полных банок ему нужно, если он собирается дать 5 выступлений по 10 минут?
Математика
На 7-минутное выступление артист тратит полбанки зажигательной смеси. Сколько полных банок ему нужно, если он собирается дать 5 выступлений по 10 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 выступлений по 10 минут - это 50 минут. значит, семь полных раз по семь минут+ещё одно неполное выступление. всего 8 по 0,5 банки=4
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