Компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.Цена системного блока 53000тг за 1 шт.,мыши-1500тг. Цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока, цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блок...
Математика
Компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.Цена системного блока 53000тг за 1 шт.,мыши-1500тг. Цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока, цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока. Какова стоимость компьютера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена клавиатуры: 53000 - 50000 = 3000 (тг) Цена монитора: 53000 / 2 = 26500 (тг) Цена компьютера: 53000 + 1500 + 3000 + 26500 = 84000 (тг)
Гость:
53000+1500+(53000-50000)+(53000/2)=84000
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