Компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.Цена системного блока 53000тг за 1 шт.,мыши-1500тг. Цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока, цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блок...

Математика

Компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.Цена системного блока 53000тг за 1 шт.,мыши-1500тг. Цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока, цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока. Какова стоимость компьютера?

Автор: Гость