витя ждал гостей на день рождения. Вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев. У каждого табурета было по 3 ножки, а у каждого стула - по 4. Ребята заняли все стулья и табуреты, и оказалось,, что всех ножек ...
Математика
витя ждал гостей на день рождения. Вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев. У каждого табурета было по 3 ножки, а у каждого стула - по 4. Ребята заняли все стулья и табуреты, и оказалось,, что всех ножек - у стульев, табуретов и ребят -49. Сколько всего ребят было за столом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2=18ног у ребят 49-18=31 ножек у стульев и табурет 4*4=16ножек у 4 стульев 5*3=15 ножек у 5 табуреток 16+15=31 ножек всего у табуреток и стульев 18+31=49 Ответ 9 ребят
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