знайдіть суму найзручнішим способом 1+2+3+...+99+100
Математика
знайдіть суму найзручнішим способом 1+2+3+...+99+100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3+...+99+100=(1+100)+(2+99)+(3+98)+(4+97)+...+(50+51)= =число скобок(слагаемых 50), сумма слагаемых в каждой скобке 101= =50*101=5050
Гость:
1+2+3+...+99+100= (1+100)+(2+99)+(3+98) + ... +(49+52)+(50+51) {здесь будет 50 слагаемых} = 101 * 50 = 5050
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