4 предложения со словами содержащими орфограму а или о в корне зар зор
Русский язык
4 предложения со словами содержащими орфограму а или о в корне зар зор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. (С. Есенин). 2. И правда, на голос зорьки-зарянки ответило сразу несколько голосов - и пошло, и пошло! (В. Астафьев). 3. Ты гори, моя зарница! (С. Есенин). 4. Вал за валом катился вдаль к озаренному ещё горизонту. ( В. Короленко).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Катер прошел 12км по течению реки и 4 км протмив течения,затрати на весь путь 2ч.Чему равна собственная скорасть катера,если скорость течения равна...
Химия
вещество содержит 85,71 углерода и 14,29 водорода. относительная плотность паров этого вещества по водороду 14. оприлелите молекулярную формулу вещ...
Математика
витя ждал гостей на день рождения. Вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев. У каждого табурета было по 3 ножки, а у каждого ...