4 предложения со словами содержащими орфограму а или о в корне зар зор

Гость: Гость:

1. А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. (С. Есенин). 2. И правда, на голос зорьки-зарянки ответило сразу несколько голосов - и пошло, и пошло! (В. Астафьев). 3. Ты гори, моя зарница! (С. Есенин). 4. Вал за валом катился вдаль к озаренному ещё горизонту. ( В. Короленко).