от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание. восстанавливать поддрживать воспевать окр...
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от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание. восстанавливать поддрживать воспевать окружать оберегать.
Ответ(ы) на вопрос:
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Восстанавливающий (суф. - ющ; оконч. - ий), восстановивший (суф. - вш, оконч. - ий), восстанавливаемый ( суф. - ем; оконч. - ый), восстановленный ( суф. - енн; оконч. - ый); Поддерживающий, поддерживаемый, поддержавший, поддержанный (?); Воспевающий, воспеваемый, воспевший, воспетый (?); Окружающий, окруживший, окружаемый, окруженный; Оберегающий, оберегавший, оберегаемый, обереженный (?). Деепричастия несов. вида: восстанавливая, поддерживая, воспевая, окружая, оберегая.
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