от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание.  восстанавливать   поддрживать  воспевать  окр...

Русский язык
от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание.  восстанавливать   поддрживать  воспевать  окружать оберегать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстанавливающий (суф. - ющ; оконч. - ий), восстановивший (суф. - вш, оконч. - ий), восстанавливаемый ( суф. - ем; оконч. - ый), восстановленный ( суф. - енн; оконч. - ый);   Поддерживающий, поддерживаемый, поддержавший, поддержанный (?);   Воспевающий, воспеваемый, воспевший, воспетый (?);   Окружающий, окруживший, окружаемый, окруженный;   Оберегающий, оберегавший, оберегаемый, обереженный (?).   Деепричастия несов. вида: восстанавливая, поддерживая, воспевая, окружая, оберегая.      
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