от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание. восстанавливать поддрживать воспевать окр...

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от указанных ниже глаголов образуйте действительные и страдательные настоящего и прошедшего времени и деепричастия несовершенного вида.во всех словах выделите суффиксы и окончание. восстанавливать поддрживать воспевать окружать оберегать.

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