Купили 3 пакета семян тыквы , по 200 г в каждом, и 3 пакета семян укропа , по 100 г в каждом . На сколько граммов больше купили семян тыквы , чем укропа ?
Математика
Купили 3 пакета семян тыквы , по 200 г в каждом, и 3 пакета семян укропа , по 100 г в каждом . На сколько граммов больше купили семян тыквы , чем укропа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 200 = 600 г. в отдельности семена тыквы. 3 * 100 = 300 г. в отдельности семена укропа. 600 - 300 = 300г. больше семкна тыквы. Ответ: на 300 г. семена тыквы больше семен укропа
Гость:
1. 3*200=600г 2. 3*100=300г 3. 600-300=300г Ответ:на 300 грамм больше купили семян тыквы , чем укропа
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