Купили 3 пакета семян тыквы , по 200 г в каждом, и 3 пакета семян укропа , по 100 г в каждом . На сколько граммов больше купили семян тыквы , чем укропа ?

Математика

Купили 3 пакета семян тыквы , по 200 г в каждом, и 3 пакета семян укропа , по 100 г в каждом . На сколько граммов больше купили семян тыквы , чем укропа ?

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