Боря купил 4 книги все книги без стоят 42 руб. без третий 38 рублей. без 4 36рублей. сколько стоит каждая книга

Гость: Гость:

1)42-38=4-рублей стоит 3 книга 2)42-36=6-рублей стоит 4 книга 3)4+6=10-рублей стоят две книги 4)42-10=32-стоят другие две книги 5)32:2=16-стоит каждые две книги Ответ: одна книга стоит 4 рубля,другая 6 рублей,третья и четвёртоя по 16 рублей каждая.