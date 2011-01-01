Помогите пажалуйста решить уровнения всё зделать в столбик срочно а)789+х=1005 б)4345-х=3998 в)х-2789=4056 г)678+х+984=2011 д)(724-х)+596=899
Математика
Помогите пажалуйста решить уровнения всё зделать в столбик срочно а)789+х=1005 б)4345-х=3998 в)х-2789=4056 г)678+х+984=2011 д)(724-х)+596=899
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 789+x=1005 x=1005-789 x=216 б)4345-х=3998 -x=3998-4345 -x=-347 x=347 в)х-2789=4056 x=4056+2789 x=6845 г)678+х+984=2011 x=2011-678-984 x=349 д)(724-х)+596=899 (724-x)=899-596 724-x=303 -x=303-724 -x=-421 x=421
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