Брат собрал 18 стаканов клюквы,а сестра 6.чтобы сварить варенье из этой клюквы ,мама брала на каждый стакан ягод 2 стакана сахара .Сколько стаканов сахара ей потребовалось......???НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ.САМО РЕШЕ...

Математика
Брат собрал 18 стаканов клюквы,а сестра 6.чтобы сварить варенье из этой клюквы ,мама брала на каждый стакан ягод 2 стакана сахара .Сколько стаканов сахара ей потребовалось......???НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ.САМО РЕШЕНИЕ НЕ НУЖНО.ТОЛЬКО КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НУЖНА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)18+6=24(с)-собрали вместе. 2)24×2=48(с)сахара потребовалось маме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продолжи ряд рисунков и посчитай сколько треугольников на каждом рисунке
Ответить
Английский язык
Вcтавте слова пожалуйста 2.What are you doing under the tabie?Im iooking.................my spoon. 3.Mothers look..................their bibies. 4....
Ответить
Математика
1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.
Ответить
История
В правление Николая 1 был принят указ: А) "о вольных хлебопашцах" Б) об остзейских крестьянах В) о трёхдневной барщине Г) о запрете помещикам ссыла...
Ответить
Обществознание
Почему современное общество можно назвать обществом риска?
Ответить