Брат собрал 18 стаканов клюквы,а сестра 6.чтобы сварить варенье из этой клюквы ,мама брала на каждый стакан ягод 2 стакана сахара .Сколько стаканов сахара ей потребовалось......???НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ.САМО РЕШЕ...

Математика

Брат собрал 18 стаканов клюквы,а сестра 6.чтобы сварить варенье из этой клюквы ,мама брала на каждый стакан ягод 2 стакана сахара .Сколько стаканов сахара ей потребовалось......???НУЖНА КРАТКАЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ.САМО РЕШЕНИЕ НЕ НУЖНО.ТОЛЬКО КРАТКАЯ ЗАПИСЬ НУЖНА

Автор: Гость