"Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную стра??у грязи, чумы и пожаров..."-писал А.С. Пушкин осенью 1830 г. своей невесте. Но вопреки сетованиям, в эту осень он пережил период неповторимого...

Литература

"Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную стра??у грязи, чумы и пожаров..."-писал А.С. Пушкин осенью 1830 г. своей невесте. Но вопреки сетованиям, в эту осень он пережил период неповторимого творческого взлета, который получил название......

Автор: Гость