Будова слова рiчка, князь
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Будова слова рiчка, князь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Річка -основа -річк, закінчення -а, корінь-річ, суфікс -к. князь-основа-князь,закінчення -0,корінь-князь.
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