Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик. За букет роз заплатили на 50 руб.больше,чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб.

Математика
Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик. За букет роз заплатили на 50 руб.больше,чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб.
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