Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик. За букет роз заплатили на 50 руб.больше,чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб.

Математика

Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик. За букет роз заплатили на 50 руб.больше,чем за букет гвоздик. Сколько букетов роз можно купить на 70 руб.

Автор: Гость