Буханка белого весит 1/4 кг, а буханка черного 3/5 кг. сколько весят 50 бухаете белого ??леба и 24 бухает черного хлеба вместе?

Математика

Буханка белого весит 1/4 кг, а буханка черного 3/5 кг. сколько весят 50 бухаете белого ??леба и 24 бухает черного хлеба вместе?

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