Буханка белого весит 1/4 кг, а буханка черного 3/5 кг. сколько весят 50 бухаете белого ??леба и 24 бухает черного хлеба вместе?
Математика
Буханка белого весит 1/4 кг, а буханка черного 3/5 кг. сколько весят 50 бухаете белого ??леба и 24 бухает черного хлеба вместе?
Ответ(ы):
Гость:
1/4 * 50 = 12 1/2 = 12.5 кг 50 буханок белого 3/5 * 24 = 14 2/5 = 14.4 кг 24 буханки черного 12 1/2 + 14 2/5 = 12 5/10 + 14 4/10 = 26 9/10 кг или 12.5 + 14.4 = 26.9 кг весят вместе
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