Буква Е обозначает два звука в начале слова и после гласного и один звук после мяг??ого согласного.

Русский язык
Буква Е обозначает два звука в начале слова и после гласного и один звук после мяг??ого согласного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква Е в начале или после гласных обозночает звуки [й'э] а после согласных звук [э]
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