Пахнет болотной сыростью осеним увиданием синтаксический разбор помогите пожалуйста это срочно
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Пахнет болотной сыростью осеним увиданием синтаксический разбор помогите пожалуйста это срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств, невоскл, простте, односост, распр, осл.одн.доп. пахнет-сказуемое болотной-определение сыростью-дополнение осенним-определение увяданием-дополнение
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