lt;pgt;Першій політ у космос був здійснений в Радянському Союзі Юрієм Гагаріним у 1961 році.Через 8 років після цього на Місяць ступила перша людина-американець Нейл Армстронг.Ще 28 років потому у складі екіпажу америкаського к...

Технология
lt;pgt;Першій політ у космос був здійснений в Радянському Союзі Юрієм Гагаріним у 1961 році.Через 8 років після цього на Місяць ступила перша людина-американець Нейл Армстронг.Ще 28 років потому у складі екіпажу америкаського корабля "Коламбія" до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Канденюк.В якому році відбувся цей політ?lt;/pgt;
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