Анализ стихотворения "Ангел "Лермонтов

Литература
Анализ стихотворения "Ангел "Лермонтов
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Гость:
Стихотворение «Ангел» относится к раннему периоду творчества Михаила Лермонтова. Оно было написано в 1831 году, когда юному поэту едва минуло 16 лет. В основу этого произведения легла детская колыбельная, которую автор часто слышал от матери. Однако у полузабытой песни поэт позаимствовал лишь размер, полностью изменив ее содержание.
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