(99+x)+x*4=934 подскажите как решить такое уравнение с двумя неизвестными, пожалуйста.

Математика
(99+x)+x*4=934 подскажите как решить такое уравнение с двумя неизвестными, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(99+x)+4*X=934 99+5*X=934 5*X=934-99 5X=835 X=835:5 x=167
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