Как проявляется авторская позиция в эпизоде где Маша встречает Императрицу . Капитанская дочь
Литература
Как проявляется авторская позиция в эпизоде где Маша встречает Императрицу . Капитанская дочь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор показал императрицу доброй и понимающей. возможно хотел показать, что в то время власть была такая.
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