Напишите план к образу Василия Дубровского

Гость: Гость:

Андрей Дубровский - бедный дворянин, потомок старинного дворянского рода: "...Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне..." "...остался беден и независим..." "...старинный дворянин..." Андрей Дубровский - небогатый помещик, владеющий небольшим именем с 70 крепостными крестьянами : "...владел семидесятью душами..." "...У меня сосед есть, – сказал Троекуров "...Дубровский объезжал однажды малое свое владение..." "...нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа)..." "...доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р..." Андрей Дубровский - отставной гвардейский офицер, поручик: "...Дубровский, отставной поручик гвардии..." О внешности Андрея Дубровского известно следующее: "...вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке..." (старик Дубровский во время болезни)