1)по каким признакам щелочные металлы и галогены объединяются в группы 2) рассчитайте, Сколько электронов может находиться на четвертом энергетическом уровне. если не трудно ответьте плииз

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1) Есть два объединяющих признака. Это близость физико-химических свойств и аналогичность электронного строения.Например, щелочные металлы легкие, легко окисляются кислородом воздуха, водой - с выделением водорода и образованием щелочей. Образуют однотипные соединения с другими веществами (галогениды, сульфиды, другие соли). В то же время у них аналогичное электронное строение - на внешней оболочке всего один s-электрон. Электронная формула щелочных металлов ns¹. То же самое можно сказать про галогены. Общие физико-химические свойства - газообразны или легко летучи в свободном состоянии, высокая реакционная способность, непосредственное взаимодействие с водородом с образованием галогеноводородов, прямое взаимодействие с активными металлами с образованием солей. 2) На 4-ом энергетическом уровне (n=4) может содержаться 2n² = 2*4² =32 электрона