Причины раздробленности Золотой Орды
История
Причины раздробленности Золотой Орды
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Гость:
Отсутствие сильного правителя (за исключением Тохтамыша), способного удержать страну от внутренних кризисов. С конца XIV века наблюдалось разложение государства, и многие ханы поспешили образовать свои независимые улусы. Подвластные монголам территории также начинали бунтовать, почувствовав ослабление Золотой Орды. Регулярные междоусобные войны приводили к тому, что в стране наблюдался очень серьезный экономический кризис.
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