Причины раздробленности Золотой Орды

Гость: Гость:

Отсутствие сильного правителя (за исключением Тохтамыша), способного удержать страну от внутренних кризисов. С конца XIV века наблюдалось разложение государства, и многие ханы поспешили образовать свои независимые улусы. Подвластные монголам территории также начинали бунтовать, почувствовав ослабление Золотой Орды. Регулярные междоусобные войны приводили к тому, что в стране наблюдался очень серьезный экономический кризис.