Дисплей компьютера рабоет с использованием 32-х разрядной палитры (битовая глубин?? равна 32) и имеет разрешающую способность 768 пикселей по вертикали. Объем страницы видеопамяти 3 Мбайта. Какова его разрешающая способность по...

Информатика
Дисплей компьютера рабоет с использованием 32-х разрядной палитры (битовая глубин?? равна 32) и имеет разрешающую способность 768 пикселей по вертикали. Объем страницы видеопамяти 3 Мбайта. Какова его разрешающая способность по горизонтали?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Мбайта = 3*1024 Кбайт = 3*1024*1024 байт 32 бита = 32/8 = 4 байта Разрешающая способность по горизонтали = 3*1024*1024 / (768*4) = 1024 пикселя
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