Дисплей компьютера рабоет с использованием 32-х разрядной палитры (битовая глубин?? равна 32) и имеет разрешающую способность 768 пикселей по вертикали. Объем страницы видеопамяти 3 Мбайта. Какова его разрешающая способность по...

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Дисплей компьютера рабоет с использованием 32-х разрядной палитры (битовая глубин?? равна 32) и имеет разрешающую способность 768 пикселей по вертикали. Объем страницы видеопамяти 3 Мбайта. Какова его разрешающая способность по горизонтали?

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