5 Эпитетов в "Бежин Луг"
Литература
5 Эпитетов в "Бежин Луг"
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Гость:
Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Олицетворения: играющие лучи; весело и величаво поднимается могучее светило; вихри-круговороты гуляют по дорогам через пашню; меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость; ночь приближалась.
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