Сочинение на тему: кем я хочу стать? ветеринаром

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Я хочу стать ветеринаром, потому что это очень интересная, но сложная работа. Мне нравятся лечить животных, если привыкнуть это делать, то будет совсем не трудно. Я думаю, что ветеринар - очень хорошая работа, она помогает лечить животных, если у кого-то сломана лапка, ветеринар осмотрит её и уже через неделю собака или кошка будут весело бегать, виляя хвостом