6см х 5равно ? см ,6дм х5 равно ?дм
Математика
6см х 5равно ? см ,6дм х5 равно ?дм
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Гость:
30см и 30дм Это легко!)
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