Помогите до завтра составить синквейн на тему Азия.
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Помогите до завтра составить синквейн на тему Азия.
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Гость:
Азия. Красочная, развитая. Процветает, удивляет, восхищает. Азия – часть света. Восток.
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