. . . . . . . . . Начертить ломанную с4 звеньями, проходящую через все 9 точек показаном выше рисунке
Геометрия
. . . . . . . . . Начертить ломанную с4 звеньями, проходящую через все 9 точек показаном выше рисунке
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Гость:
Надеюсь так •---•---• *****/** •---•---• *****/** •---•---• ну так? п о с та в и ш к о м е н т а р и й
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