Даю 15 балов!!! Какие падежи можно определить по предлогам ? Составь 2-3 предложения в которых нужно употребить имена существительные в этих падежах с предлогами (на выбор)

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Даю 15 балов!!! Какие падежи можно определить по предлогам ? Составь 2-3 предложения в которых нужно употребить имена существительные в этих падежах с предлогами (на выбор)

Автор: Гость