Даю 15 балов!!! Какие падежи можно определить по предлогам ? Составь 2-3 предложения в которых нужно употребить имена существительные в этих падежах с предлогами (на выбор)
Русский язык
Даю 15 балов!!! Какие падежи можно определить по предлогам ? Составь 2-3 предложения в которых нужно употребить имена существительные в этих падежах с предлогами (на выбор)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мамы спросили папыыыыыыы
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