Чем отличается египетская письменность от славянской

История
Чем отличается египетская письменность от славянской
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Автор: Гость
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Гость:
Иероглифы это рисунки а кирилица это буквенная письменость
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