Какое ро стояние между Киевом и Львовом у сантиметрах (информатика)

Информатика
Какое ро стояние между Киевом и Львовом у сантиметрах (информатика)
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