lt;pgt;В квартире Селезнёвых три биологических устройства для очистки воздуха. Пер??ое и второе устройства имеют по 2 фильтра для очистки воздуха , а третье устройство- 3 фильтра . За одну минуту все три устройства вместе очища...

Математика
lt;pgt;В квартире Селезнёвых три биологических устройства для очистки воздуха. Пер??ое и второе устройства имеют по 2 фильтра для очистки воздуха , а третье устройство- 3 фильтра . За одну минуту все три устройства вместе очищают 84л воздуха. Сколько литров воздуха очищают за минуту каждое устройство , усли все фильтры очищают одиноковое количество воздухаlt;/pgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 : 3 получаем 24. каждый фильтр очищает 24 литра воздуха
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