Пожалуйста помогите! Найдите стихотворение Лермонтова "Солнце". Очень нужно!!!
Литература
Пожалуйста помогите! Найдите стихотворение Лермонтова "Солнце". Очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Солнце» Михаил ЛермонтовКак солнце зимнее прекрасно, Когда, бродя меж серых туч, На белые снега напрасно Оно кидает слабый луч!…Так точно, дева молодая, Твой образ предо мной блестит; Но взор твой, счастье обещая, Мою ли душу оживит?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
ДАМ 30 БАЛОВ!! Існує думка що правила етикету непотрібний спадок від минулого, адж?? будь-які правила обмежують свободу. Наведіть три докази, що ...
Математика