Пожалуйста помогите! Найдите стихотворение Лермонтова "Солнце". Очень нужно!!!

Литература
Пожалуйста помогите! Найдите стихотворение Лермонтова "Солнце". Очень нужно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Солнце» Михаил ЛермонтовКак солнце зимнее прекрасно, Когда, бродя меж серых туч, На белые снега напрасно Оно кидает слабый луч!…Так точно, дева молодая, Твой образ предо мной блестит; Но взор твой, счастье обещая, Мою ли душу оживит?

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8дм 3см и 4см
Ответить
Русский язык
Прошу помоги упр. 137 русский язык
Ответить
Литература
Почему гринев в конце концов оказался своим среди чужих, чужим среди своих?
Ответить
Другие предметы
ДАМ 30 БАЛОВ!! Існує думка що правила етикету непотрібний спадок від минулого, адж?? будь-які правила обмежують свободу. Наведіть три докази, що ...
Ответить
Математика
65-x-76+32 скажите пожалуйста
Ответить