Пожалуйста помогите! Найдите стихотворение Лермонтова "Солнце". Очень нужно!!!

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«Солнце» Михаил ЛермонтовКак солнце зимнее прекрасно, Когда, бродя меж серых туч, На белые снега напрасно Оно кидает слабый луч!…Так точно, дева молодая, Твой образ предо мной блестит; Но взор твой, счастье обещая, Мою ли душу оживит?