Почему гринев в конце концов оказался своим среди чужих, чужим среди своих?

Литература
Почему гринев в конце концов оказался своим среди чужих, чужим среди своих?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому,что решил свои проблемы("спасал"Машу Миронову), а не исполнял свой воинский долг и присягу, не сражался в составе армейских частей с "разбойниками".
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