В чем проявлялись особенности развития японского общества в середине 19 века

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Необходимо подчеркнуть, что основной составляющей социально-экономического развития Японии в XVII – первой половине XIX в. являлось нарастание кризиса феодальных отношений и постепенное формирование основ для последующего капиталистического развития страны. В свете этой наиболее важной тенденции следует проанализировать изменения в положении феодального сословия, крестьянства, а также городских слоев японского общества. Данные изменения происходили, несмотря на попытки сегунов законодательно регламентировать жизнь различных социальных групп. Следует отметить, что под влиянием роста товарно-денежных отношений происходили постепенные расслоение и распад наиболее многочисленной группы феодального сословия – самурайства, фактически утратившего после объединения страны свою основную – военную функцию. С другой стороны, нужно обратить внимание и на процессы, связанные с социальной дифференциацией среди японского крестьянства. Тенденция к распространению товарно-денежных отношений в японской деревне была, однако существенно замедлена вследствие жестких ограничений и регламентации со стороны сегуната. Анализируя социально-экономическое развитие Японии в XVII – первой половине XIX в. необходимо особо отметить значение городов. Крупные японские города являлись центрами сосредоточения торгового капитала и играли огромную роль в развитии экономических связей между различными регионами страны. Именно в городах, несмотря на ограничения, введенные сегунатом, в конце XVIII в. наряду с традиционными «дза» (ремесленными цехами) стали возникать первые мануфактурные производства. Социально-экономические изменения, происходившие в Японии, затронули фактически все слои ее населения. К середине XIX в. политика сегунов Токугава, направленная на искусственную изоляцию страны и жесткую регламентацию ее экономической жизни, привела к нарастанию внутреннего кризиса. В Японии сформировался мощный блок антитокугавских сил, одержавших победу в ходе революции «Мэйдзи» .