Помогите пж Вариант 1
Математика
Помогите пж Вариант 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а)36+17+14+23=(36+14)+(17+23)=50+40=90 б)20*7*5*9=20*5*7*9=100*63=6300 2)а)16*91-16*71=16*(91-71)=16*20=320 б)35*(35+65)=35*100=3500
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