Які твердження характерезують життя та діяльність метропорита П.Могили
История
Які твердження характерезують життя та діяльність метропорита П.Могили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петро Могила народився в Молдавії 1597 року.1607 Вони мали переїхати в Річ Посполиту Що й стало його Постійним Місцем Проживання.1632 року він став митрополитом він всановив суворі правила для священників.Написав (Требник).Запровадив щоб магнати не втручались в релігійні справи в своїх маєтках був молодим Митрополитом(32роки).Помер в віці 50 років тобто 1647 року 1 січня. (все коротко)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разряды при записи чисел в столбик надо расположить строго друг под другом 14+21,38-5,609,43-20. найти верное и выписать
Информатика
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык