Які твердження характерезують життя та діяльність метропорита П.Могили

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Петро Могила народився в Молдавії 1597 року.1607 Вони мали переїхати в Річ Посполиту Що й стало його Постійним Місцем Проживання.1632 року він став митрополитом він всановив суворі правила для священників.Написав (Требник).Запровадив щоб магнати не втручались в релігійні справи в своїх маєтках був молодим Митрополитом(32роки).Помер в віці 50 років тобто 1647 року 1 січня. (все коротко)