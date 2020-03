Написать программу на Паскаль: 1) Составить программу, которая при заданных значениях x и y вычисляет функции A с точностью 10^-3 A=((x*y)/(x+y))/(1+√(x²-x-4)); 2) Составить программу, которая запрашивает ввод коэффициентов ...

Гость: Гость:

1) Точность вычисления в программе не задается. Указано только количество цифр дробной части (3), которое требуется вывести на экран. var x,y,a:real; begin write('x = '); readln(x); write('y = '); readln(y); if x*x-x-4>=0 then begin a:=((x*y)/(x+y))/(1+sqrt(x*x-x-4)); writeln('a = ',a:5:3); end else writeln('Корень из отрицательного числа'); end. 2) var a,b,c,d:real; begin writeln('Введите a, b, c, d:'); readln(a,b,c,d); if (a=d) then if (c=b) then writeln('Бесконечно много решений') else writeln('Решения нет') else writeln('x = ',(c-b)/(a-d)); end. Пример: Введите a, b, c, d: 2 1 4 3 x = -3