Написать программу на Паскаль: 1) Составить программу, которая при заданных значениях x и y вычисляет функции A с точностью 10^-3 A=((x*y)/(x+y))/(1+√(x²-x-4)); 2) Составить программу, которая запрашивает ввод коэффициентов ...
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Написать программу на Паскаль: 1) Составить программу, которая при заданных значениях x и y вычисляет функции A с точностью 10^-3 A=((x*y)/(x+y))/(1+√(x²-x-4)); 2) Составить программу, которая запрашивает ввод коэффициентов a,b,c,d уравнение вида "ax+b=c+dx", а после ввода коффициентов напечатает или решение или сообщение о том, что решение не существует, коэффициенты уравнения вводятся в соответствии одному из этих случаев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Точность вычисления в программе не задается. Указано только количество цифр дробной части (3), которое требуется вывести на экран. var x,y,a:real; begin write('x = '); readln(x); write('y = '); readln(y); if x*x-x-4>=0 then begin a:=((x*y)/(x+y))/(1+sqrt(x*x-x-4)); writeln('a = ',a:5:3); end else writeln('Корень из отрицательного числа'); end. 2) var a,b,c,d:real; begin writeln('Введите a, b, c, d:'); readln(a,b,c,d); if (a=d) then if (c=b) then writeln('Бесконечно много решений') else writeln('Решения нет') else writeln('x = ',(c-b)/(a-d)); end. Пример: Введите a, b, c, d: 2 1 4 3 x = -3
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