Написать программу на Паскаль: 1) Составить программу, которая при заданных значениях x и y вычисляет функции A с точностью 10^-3 A=((x*y)/(x+y))/(1+√(x²-x-4)); 2) Составить программу, которая запрашивает ввод коэффициентов ...

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Написать программу на Паскаль: 1) Составить программу, которая при заданных значениях x и y вычисляет функции A с точностью 10^-3 A=((x*y)/(x+y))/(1+√(x²-x-4)); 2) Составить программу, которая запрашивает ввод коэффициентов a,b,c,d уравнение вида "ax+b=c+dx", а после ввода коффициентов напечатает или решение или сообщение о том, что решение не существует, коэффициенты уравнения вводятся в соответствии одному из этих случаев.

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