2030 как будет по английскому

Английский язык
2030 как будет по английскому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Two thousand and thirty
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