Что такое опричнина? в чем состоял её смысл? каковы были последствия опричнины для истории россии?

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Конфискации феодального имущества и земель. В целях борьбы с изменой среди дворян и бояр и централизации государства. уничтожение остатков феодальной раздробленности, проигрыш в ливонской войне, закрепощения крестьян в тяжелой форме. Сделай ответ лучшим, пожалуйста