ДАМ 30 БАЛОВ!! Існує думка що правила етикету непотрібний спадок від минулого, адж?? будь-які правила обмежують свободу. Наведіть три докази, що спростовують це твердження Чи можна порівнювати правила етикету з правилами до...

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Определение Этика – это учение, объектами исследования которого являются мораль и нравственность. Этические нормы регулируют поведение человека в быту и труде. Ими люди руководствуются в своих семейных, коллективных, международных отношениях, а также при общении с природой. Этикет – свод правил, которые принято соблюдать в различных ситуациях общения с окружающими. Содержание норм этикета во многом зависит от конкретной эпохи и сформировавшейся культурной среды. Разница между этикой и этикетом Каждая из обсуждаемых категорий находит свое выражение в поступках людей, их повседневном поведении, высказываемых мнениях. Но отличие этики от этикета состоит в том, что первое понятие включает в себя внутренний, нравственно-мотивационный аспект личности, а второе связано с характеристиками человека, всегда доступными для внешнего наблюдения. Подробнее: