Прошу помоги упр. 137 русский язык

Русский язык
Прошу помоги упр. 137 русский язык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисовать (что?) рисунок. Рисовать (чем?) карандашом Рисовать (на чём?) на листке Рисовать (для кого?) для друга Рисовать (как?) красиво Дружба (с кем?) дружба с другом Дружба (какая?) крепкая Беречь(что?) дружбу Беречь(от кого?) от врагов Беречь(для кого?)для друга Урожай(какой?)добротный Урожай(чего?)овощей Урожай(чей?)фермерский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему гринев в конце концов оказался своим среди чужих, чужим среди своих?
Ответить
Другие предметы
ДАМ 30 БАЛОВ!! Існує думка що правила етикету непотрібний спадок від минулого, адж?? будь-які правила обмежують свободу. Наведіть три докази, що ...
Ответить
Математика
65-x-76+32 скажите пожалуйста
Ответить
Математика
(305*380-18512:89):12*100-847*407
Ответить
История
В чем проявлялись особенности развития японского общества в середине 19 века
Ответить