Прошу помоги упр. 137 русский язык
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Прошу помоги упр. 137 русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
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Рисовать (что?) рисунок. Рисовать (чем?) карандашом Рисовать (на чём?) на листке Рисовать (для кого?) для друга Рисовать (как?) красиво Дружба (с кем?) дружба с другом Дружба (какая?) крепкая Беречь(что?) дружбу Беречь(от кого?) от врагов Беречь(для кого?)для друга Урожай(какой?)добротный Урожай(чего?)овощей Урожай(чей?)фермерский
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