Прошу помоги упр. 137 русский язык

Гость: Гость:

Рисовать (что?) рисунок. Рисовать (чем?) карандашом Рисовать (на чём?) на листке Рисовать (для кого?) для друга Рисовать (как?) красиво Дружба (с кем?) дружба с другом Дружба (какая?) крепкая Беречь(что?) дружбу Беречь(от кого?) от врагов Беречь(для кого?)для друга Урожай(какой?)добротный Урожай(чего?)овощей Урожай(чей?)фермерский